Вижте резултати и класиране във Втора лига
Резултати от XI кръг във Втора лига: Лудогорец II – Литекс 0:1, Спартак (Пл) – Струмска слава 0:1, Спартак (Вн) – Локомотив (ГО) 0:0, Монтана – Поморие 5:1, Ботев – Септември 1:2, Хебър – Кариана 2:1, ЦСКА – Черноморец 2:0, Нефтохимик – Пирин 1:0, Локомотив (Сф) почива.
Класиране:
1. ЦСКА 25:5 27
2. Септември 20:12 24
3. Локо (Сф) 15:5 21
4. Монтана 21:8 18
5. Литекс 17:8 17
6. Хебър 14:11 17
7. Нефтохимик 16:13 16
8. Кариана 15:11 15
9. Пирин 13:12 13
10. Локо (ГО) 12:17 13
11. Ботев (Г) 11:16 12
12. Лудогорец II 11:11 10
13. Струмска слава 9:19 9
14. Спартак (Вн) 4:16 9
15. Черноморец 5:14 8
16. Поморие 8:20 7
17. Спартак (Пл) 3:20 2
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