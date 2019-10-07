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Вижте резултати и класиране във Втора лига

07.10.2019 / 21:14 0

Резултати от XI кръг във Втора лига: Лудогорец II – Литекс 0:1, Спартак (Пл) – Струмска слава 0:1, Спартак (Вн) – Локомотив (ГО) 0:0, Монтана – Поморие 5:1, Ботев – Септември 1:2, Хебър – Кариана 2:1, ЦСКА – Черноморец 2:0, Нефтохимик – Пирин 1:0, Локомотив (Сф) почива.

Класиране:

1. ЦСКА      25:5 27

2. Септември     20:12      24

3. Локо (Сф)      15:5 21

4. Монтана  21:8 18

5. Литекс    17:8 17

6. Хебър     14:11      17

7. Нефтохимик   16:13      16

8. Кариана  15:11      15

9. Пирин     13:12      13

10. Локо (ГО)       12:17      13

11. Ботев (Г) 11:16      12

12. Лудогорец II   11:11      10

13. Струмска слава     9:19 9

14. Спартак (Вн)   4:16 9

15. Черноморец   5:14 8

16. Поморие 8:20 7

17. Спартак (Пл)  3:20 2

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