Вижте резултати и класиране във Втора лига
Резултати от XIV кръг във Втора лига: Пирин – Локомотив (ГО) 0:5, Литекс – Спартак (Пл) 0:0, Черноморец – Локомотив (Сф) 0:0, Кариана – Ботев 0:0, Септември – Спартак (Вн) 3:0, Струмска слава – Поморие 1:1, Хебър – ЦСКА 1:2, Нефтохимик – Лудогорец II 0:0, Монтана почива
Класиране:
1. Септември 29:16 34
2. ЦСКА 34:9 33
3. Локо (Сф) 17:7 25
4. Монтана 24:10 24
5. Локо (ГО) 22:20 22
6. Литекс 21:10 21
7. Нефтохимик 18:18 20
8. Кариана 18:13 19
9. Пирин 19:19 19
10. Хебър 17:18 17
11. Ботев (Г) 13:20 16
12. Струмска слава 13:22 13
13. Черноморец 7:16 12
14. Лудогорец II 12:14 12
15. Спартак (Вн) 4:22 9
16. Поморие 12:27 8
17. Спартак (Пл) 3:22 3
XV кръг: 8 ноември (петък), 19 часа: ЦСКА 1948 – Пирин, 9 ноември (събота), 12,15 часа: Монтана – Септември, Локомотив (ГО) – Струмска слава, Лудогорец II – Хебър, Спартак (Пл) – Черноморец, 16,30 часа: Ботев – Нефтохимик, 10 ноември (неделя), 14,30 часа: Локомотив Сф – Кариана, Спартак (Вн) – Литекс, Поморие почива
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