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Вижте резултати и класиране във Втора лига

01.11.2019 / 13:59 0

Резултати от XIV кръг във Втора лига: Пирин – Локомотив (ГО) 0:5, Литекс – Спартак (Пл) 0:0, Черноморец – Локомотив (Сф) 0:0, Кариана – Ботев 0:0, Септември – Спартак (Вн) 3:0, Струмска слава – Поморие 1:1, Хебър – ЦСКА 1:2, Нефтохимик – Лудогорец II 0:0, Монтана почива  

Класиране:

1. Септември      29:16      34

2. ЦСКА       34:9 33

3. Локо (Сф)       17:7 25

4. Монтана   24:10      24

5. Локо (ГО) 22:20      22

6. Литекс    21:10      21

7. Нефтохимик   18:18      20

8. Кариана   18:13      19

9. Пирин      19:19      19

10. Хебър     17:18      17

11. Ботев (Г) 13:20      16

12. Струмска слава 13:22      13

13. Черноморец   7:16 12

14. Лудогорец II   12:14 12

15. Спартак (Вн)   4:22 9

16. Поморие 12:27      8

17. Спартак (Пл)  3:22 3

 

XV кръг: 8 ноември (петък), 19 часа: ЦСКА 1948 – Пирин, 9 ноември (събота), 12,15 часа: Монтана – Септември, Локомотив (ГО) – Струмска слава, Лудогорец II – Хебър, Спартак (Пл) – Черноморец, 16,30 часа: Ботев – Нефтохимик, 10 ноември (неделя), 14,30 часа: Локомотив Сф – Кариана, Спартак (Вн) – Литекс, Поморие почива

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