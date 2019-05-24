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Вижте резултати в Североизточна група и крайно класиране в Топ 6

24.05.2019 / 19:27 0

Снимка: Булфото

Резултати от XXXI кръг в Трета лига – Североизточна група:

Последен кръг в Топ 6: Септември – Спартак 1:3, Светкавица – Ботев 7:0, Хитрино – Суворово 0:0

Втора седмица: Калиакра – Тополи 2:3, Бенковски – Локомотив 2:1, Устрем – Волов 4:3, Кубрат почива

Крайно класиране в Топ 6:

1. Спартак     105:19        73

2. Суворово  86:19          67

3. Светкавица        54:26          56

4. Хитрино    50:25          51

5. Септември    52:37          50

6. Ботев    37:70          40

--

Класиране във Втора седмица:

7. Локомотив         40:41          39

8. Тополи       31:42          33

9. Калиакра   42:54          28

10. Кубрат     36:42          24

11. Устрем     27:78          23

12. Волов       35:84          20

13. Бенковски        20:84          16

 

XXXII кръг във Втора седмица: 29 май (сряда), 18 часа: Локомотив – Устрем, Тополи – Бенковски, Кубрат – Калиакра, Волов почива.

 

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