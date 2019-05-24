Вижте резултати в Североизточна група и крайно класиране в Топ 6
Снимка: Булфото
Резултати от XXXI кръг в Трета лига – Североизточна група:
Последен кръг в Топ 6: Септември – Спартак 1:3, Светкавица – Ботев 7:0, Хитрино – Суворово 0:0
Втора седмица: Калиакра – Тополи 2:3, Бенковски – Локомотив 2:1, Устрем – Волов 4:3, Кубрат почива
Крайно класиране в Топ 6:
1. Спартак 105:19 73
2. Суворово 86:19 67
3. Светкавица 54:26 56
4. Хитрино 50:25 51
5. Септември 52:37 50
6. Ботев 37:70 40
--
Класиране във Втора седмица:
7. Локомотив 40:41 39
8. Тополи 31:42 33
9. Калиакра 42:54 28
10. Кубрат 36:42 24
11. Устрем 27:78 23
12. Волов 35:84 20
13. Бенковски 20:84 16
XXXII кръг във Втора седмица: 29 май (сряда), 18 часа: Локомотив – Устрем, Тополи – Бенковски, Кубрат – Калиакра, Волов почива.
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