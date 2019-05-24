Вижте резултати в Североизточна група и крайно класиране в Топ 6

Снимка: Булфото

Резултати от XXXI кръг в Трета лига – Североизточна група:

Последен кръг в Топ 6: Септември – Спартак 1:3, Светкавица – Ботев 7:0, Хитрино – Суворово 0:0

Втора седмица: Калиакра – Тополи 2:3, Бенковски – Локомотив 2:1, Устрем – Волов 4:3, Кубрат почива

Крайно класиране в Топ 6:

1. Спартак 105:19 73

2. Суворово 86:19 67

3. Светкавица 54:26 56

4. Хитрино 50:25 51

5. Септември 52:37 50

6. Ботев 37:70 40

--

Класиране във Втора седмица:

7. Локомотив 40:41 39

8. Тополи 31:42 33

9. Калиакра 42:54 28

10. Кубрат 36:42 24

11. Устрем 27:78 23

12. Волов 35:84 20

13. Бенковски 20:84 16

XXXII кръг във Втора седмица: 29 май (сряда), 18 часа: Локомотив – Устрем, Тополи – Бенковски, Кубрат – Калиакра, Волов почива.

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