Вижте ритника на Радостин Василев в тялото на Гюнай Далооглу

17.12.2025 / 10:59 2

Кадър Фб

Както "Петел" писа бой стана в НС днес.

Грозен инцидент беляза днешното пленарно заседание на Народното събрание. Народни представители от парламентарните групи на ДПС – Ново начало и МЕЧ влязоха в остър физически сблъсък, докато от парламентарната трибуна говореше министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков, пише Евроком.

Председателят на Народното събрание Рая Назарян беше принудена да обяви 30-минутна почивка, след като квестори и депутати се намесиха, за да прекратят разправията между седалките в залата.

По информация от мястото на инцидента, в конфликта са участвали Гюнай Далоолу от ДПС – Ново начало и Радостин Василев от МЕЧ. Причината за сблъсъка не стана ясна, тъй като депутатите не разполагат с микрофони на местата си.

След като камерите се насочиха към инцидента, се видя как Далоолу тръгва с юмрук към Василев, а последният, останал на мястото си, реагира с ритник.

 

