Вижте смразяващите предсказания на Медведев за 2023 година

Булфото

Ще бъде създаден Четвъртият райх, който ще включва територията на Германия и нейните сателити, след което ще започне война с Франция, пише още в прогнозата за 2023 година на Медведев в Туитър

Подобно на България Русия е страна, в която оракулите и предсказателите са на особена почит, но още по-интересно е, че самите водещи политици в страната често правят предсказания, които сами може да прецените доколко се сбъдват, като върнете лентата само с 1 година назад.

Няколко дни преди настъпването на Новата година заместник председателят на Съвета за безопасност на Русия Дмитрий Медведев публикува в социалните мрежи, включително и в Twitter своите прогнози за следващата 2023 година, съобщава KALDATA. Ето някои моменти от тази доста странна, но интересна прогноза:

Цената на петрола ще се покачи до $150 за барел, а цената на газа ще достигне $5000 за 1000 кубически метра

Великобритания отново ще се присъедини към Европейския съюз

ЕС ще се разпадна след присъединяването на Обединеното кралство, а еврото ще излезе от употреба в Европейския съюз

Полша и Унгария ще окупират западните региони на бивша Украйна

Ще бъде създаден Четвъртият райх, който ще включва територията на Германия и нейните сателити: Полша, Прибалтийските държави, Чехия, Словакия и други

Ще избухне война между Франция и Четвъртия райх

В САЩ ще избухне гражданска война, в резултат от която президент на останалата Републиканска Америка ще стане Илън Мъск, а Калифорния и Тексас ще станат отделни държави.

Притежателят и главен изпълнителен директор на компаниите Tesla, SpaceX, а вече и на Twitter Илън Мъск отговори с краткото „Епична тема".

1. Oil price will rise to $150 a barrel, and gas price will top $5.000 per 1.000 cubic meters



2. The UK will rejoin the EU



3. The EU will collapse after the UK’s return; Euro will drop out of use as the former EU currency