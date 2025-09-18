Визитата на Тръмп на Острова: Кралски почести, пищен банкет и взаимни похвали

Кадри Youtube

С много кралски почести и пищен банкет в Уиндзор приключи първият ден от историческото второ държавно посещение на Доналд Тръмп в Обединеното кралство.

В речта си, по време на вечеря за 160 гости, Крал Чарлз подчерта дълбоките връзки между двете страни и необходимостта да се поддържат културни, търговски и военни отношения.

Кралят похвали личния ангажимент на президента за "намиране на решения на някои от най-трудно разрешимите конфликти в света", като призова САЩ да подкрепят Украйна срещу "тиранията", предава Нова телевизия.

В отговор президентът Тръмп приветства специалните отношения между Съединените щати и Обединеното кралство, като уточни, че думата "специални" не е достатъчна.

"Нашите страни имат най-близките отношения, познати досега в областта на отбраната, сигурността и разузнаването. В две световни войни се сражавахме заедно, за да победим силите на тиранията. Днес, когато тиранията отново заплашва Европа, ние и нашите съюзници сме заедно в подкрепа на Украйна, за да възпрем агресията и да осигурим мира", заяви кралят.

"Свързват ни историята и съдбата, любовта и езикът, както и трансцендентните връзки на културата, традицията, родословието и съдбата. Ние сме като две ноти в един акорд или два стиха от едно и също стихотворение, всеки от които е красив сам по себе си, но всъщност са предназначени да бъде изпълнени заедно. Връзката на родство и идентичност между Америка и Обединеното кралство е безценна и вечна. Тя е незаменима и неразрушима", каза на свой ред Тръмп.

Протоколни моменти и кралски жестове

При официалната среща в замъка Уиндзор президентът отново вървя пред британския монарх, този път крал Чарлз III. За да избегне спекулации, дали това е нарушение на протокола, кралят тактично покани Тръмп да тръгне пред него. Според кралските кореспонденти това действие е било съзнателно, за да се избегнат негативните коментари, подобни на тези от визитата през 2019 г.

Кралското семейство прие американския президент и съпругата му Мелания с изключителни почести, сравними с пищността на честванията за рождения ден на монарха. Цялото събитие се проведе в сигурността на замъка, далеч от протестите в Лондон.

Протести и арести в Лондон

Столицата на Обединеното кралство стана сцена на масови демонстрации, организирани от над 50 неправителствени организации под мотото „Спрете Тръмп“. Участниците обвиняват американския президент, че разпалва расизъм и крайнодясна идеология.

Четирима души бяха арестувани заради прожекции върху кулите на Уиндзор с изображения на Тръмп и покойния милиардер Джефри Епстийн, обвинен в сексуални престъпления. Британските власти се опитват да предотвратят повдигането на тази тема по време на официалната пресконференция между Тръмп и британския премиер.

Икономически ползи

По време на визитата се очаква да бъдат обявени американски инвестиции в размер на близо 150 милиарда паунда, които могат да създадат около 8 000 нови работни места. Въпреки това много британци смятат, че цената, която страната плаща в имиджов план, е твърде висока и че ценностите на „свободния свят“ са оставени на заден план.

Детайли от банкета

Официалната вечеря бе подготвяна в продължение на шест месеца, с внимание към всеки детайл – от подредбата на масата до вината и коняка. Гостите бяха почерпени с портвайн от 1945 г., символ на 45-ия президентски мандат на Тръмп, и коняк от 1912 г. – годината, в която майка му е родена в Шотландия.

Мелания Тръмп и модните послания

Първата дама отново привлече вниманието с шапката си, която според анализаторите е била символ на сдържаност – целяла да остави прожекторите върху съпруга си. На вечерния банкет обаче Мелания се появи с ефектна рокля с голи рамене и розов колан, което медиите тълкуваха като послание за по-смело поведение на президентската двойка в бъдеще.

