Включена е антидрон система за защита на Бургас

Пиксабей

Извършва се мащабна проверка на Лукойл Нефтохим Бургас АД и Лукойл-България ЕООД, съобщават от МС, предаде Флагман

След като централната емисия на БНТ в 20:00 часа започна с тревожна новина за влизането на ДАНС в нефтената рафинерия в Бургас и отказ от страна на агенцията да уточни какво точно се извършва на бургаска територия, Министерският съвет излезе със следното прессъобщение:

"ДАНС, МВР и МО са предприели допълнителни мерки, с които да се гарантира сигурността, вкл. по вода и въздух, в района на обектите на Лукойл - елементи на критичната инфраструктура на територията на България. След проведени през изминалата седмица работни съвещания в МС, с участието на ръководствата на МО, МВР и службите за сигурност, се предприемат редица превантивни мерки във връзка с новосъздалата се ситуация с решението на САЩ да наложи санкции на руската компания Лукойл и в контекста на инциденти в обекти на Лукойл в няколко европейски държави.

Извършва се проверка по отношение на спазването на плана и мерките за сигурност в стратегически обект и стратегически зони в Лукойл Нефтохим Бургас АД и Лукойл-България ЕООД. ДАНС извършва и тематична проверка по спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовата нормативна уредба.

Компетентните структури на МВР от своя страна създават необходимата организация за осигуряване на обществения ред и противодействие на престъпността в района на обектите на компанията на територията на страната.

Диамантената акция на „ЛУКойл“, от която няма и следа

Министерството на отбраната е предислоцирало антидрон система в района на Бургас. Подготвени са и екипи на Военна полиция, които при нужда имат готовност да окажат помощ на МВР при охраната на стратегически обекти, информират от Министерския съвет".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!