Включиха 40-годишния Мануел Нойер в предварителния състав на Германия за Мондиала

снимка: rayand, Уикипедия

Мануел Нойер е включен в предварителния списък от 55 играчи на Германия за Световното първенство през лятото в Северна Америка.

40-годишният вратар е в предварителния списък изпратен до ФИФА от старши треньорът Юлиан Нагелсман, макар и той все още да не е дал съгласието си да се завърне в националния отбор, след като се отказа след домашното Европейско първенство през 2024 година.

Нойер на няколко пъти отказваше завръщане в Бундестима, но Нагелсман продължава да настоява, предвид проблемите, които има на вратарския пост, пише Фокус. Марк-Андре тер Стеген, който е номер 1 под рамката след отказването на Нойер е контузен за пореден път. В негово отсъствие 35-годишният страж на Хофенхайм Оливер Бауман изигра 11 двубоя през последните две години и се утвърди като титуляр, но Нагелсман смята, че дори и на 40-годишна възраст Нойер ще бъде по-полезен.

Окончателното решение дали да бъде включен в официалния състав от 26 играчи за Мондиала ще бъде взето през следващата седмица.

