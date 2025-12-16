Включиха отново шести блок на АЕЦ "Козлодуй"

Снимка: АЕЦ "Козлодуй"

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" бе включен в електроенергийната система на страната в 10.54 ч. днес - 16 декември, след подмяна на дефектирало предпазно устройство.

Вчера блокът бе спрян превантивно след установена необходимост от подмяна на защитно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината, разположена в конвенционалната, неядрена част на блока. Необходимите ремонтни дейности са извършени в съответствие с действащите инструкции за техническо обслужване и ремонт и са направени предвидените проверки, съобщават от АЕЦ "Козлодуй".

Съгласно изискванията на технологичния регламент мощността на шести блок ще бъде повишавана поетапно.

Пети блок работи по график.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!