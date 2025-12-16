Включиха отново шести блок на АЕЦ "Козлодуй"
Снимка: АЕЦ "Козлодуй"
Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" бе включен в електроенергийната система на страната в 10.54 ч. днес - 16 декември, след подмяна на дефектирало предпазно устройство.
Вчера блокът бе спрян превантивно след установена необходимост от подмяна на защитно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината, разположена в конвенционалната, неядрена част на блока. Необходимите ремонтни дейности са извършени в съответствие с действащите инструкции за техническо обслужване и ремонт и са направени предвидените проверки, съобщават от АЕЦ "Козлодуй".
Съгласно изискванията на технологичния регламент мощността на шести блок ще бъде повишавана поетапно.
Пети блок работи по график.
