Вкусът на Гърция – чист зехтин директно от производител

Все повече българи търсят истински екстра върджин зехтин – не просто продукт, а гарантиран произход и високо качество.

Нашият зехтин идва от остров Лесбос – един от най-известните региони в Гърция с вековна традиция в маслиновото производство. Основните сортове – Колови и Адрамитяни – се считат за едни от най-ценените гръцки сортове заради своя уникален вкусов профил и аромат.

Сортът Колови се отличава с изключително фин плодов аромат, мек и балансиран вкус и деликатна пикантност без силна горчивина. Маслото има характерен златистожълт цвят и кадифена текстура, което го прави предпочитан избор както за салати, така и за директна консумация. Адрамитяни допълва вкуса с лекота и елегантност, създавайки хармоничен и изключително приятен зехтин.

Лесбоският зехтин е многократно отличаван в международни конкурси за качество и вкус, а високото съдържание на мононенаситени мазнини и естествени антиоксиданти го прави ключов елемент от средиземноморската диета и здравословния начин на живот.

Но нашето най-голямо предимство е моделът ни на работа:

Без посредници. Само производителят, нашият магазин и крайният клиент.

Работим директно с производители от Лесбос. Няма дълга верига на дистрибуция и няма излишни надценки. Това означава по-добра цена, гарантиран произход и максимална свежест на продукта.

Днес автентичният вкус на Гърция е достъпен за всеки в България – с доставка в цялата страна.

👉 Разгледайте нашата селекция: https://elaiolado-shop.gr/bg/

👉 Поръчайте онлайн: https://elaiolado-shop.gr/bg/shop/

👉 Instagrsm: https://www.instagram.com/elaiolado.shop.bg?igsh=d3FtaWF4NXRseG9y

🎁 Специална оферта за читателите на Petel.bg Използвайте код LESVOS5 и получете 5 € отстъпка за следващите 5 дни.

Истинският вкус на Гърция вече е само на една поръчка разстояние.