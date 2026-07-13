Владимир Чуков: Радев показа, че може да жонглира в политиката, но това няма да продължава вечно

Кадър Нова телевизия

Румен Радев, още от самото начало на появата му на политическата сцена, показа, че може да жонглира – прави крачка напред, после две назад. Той умее да говори така, че да бъде оценяван положително от събеседника си. Затова и много хора му се възхищават. След това обаче се оказва, че говори едно, а прави нещо различно. Това каза международният анализатор проф. Владимир Чуков в ефира на „Денят на живо” по Нова нюз.

"Това е висш пилотаж в дипломацията, преговорния процес и политиката. Така той с „един куршум успява да отстреля не два, а пет заека”, но това няма да продължава вечно, защото идва часът на истината”, каза експертът.

Според анализатора премиерът владее висшия пилотаж в дипломацията, но "идва часът на истината"

Румен Радев, още от самото начало на появата му на политическата сцена, показа, че може да жонглира – прави крачка напред, после две назад. Той умее да говори така, че да бъде оценяван положително от събеседника си. Затова и много хора му се възхищават. След това обаче се оказва, че говори едно, а прави нещо различно. Това каза международният анализатор проф. Владимир Чуков в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Жега у дома? Това устройство охлажда, пречиства и освежава въздуха с едно натисканеtvboutique.bg

"Това е висш пилотаж в дипломацията, преговорния процес и политиката. Така той с „един куршум успява да отстреля не два, а пет заека”, но това няма да продължава вечно, защото идва часът на истината”, каза експертът.

ЕС извади патриарх Кирил и Вагит Алекперов от 21-вия пакет санкции срещу Русия?

Близкият изток

Чуков коментира и ситуацията в Близкия изток. По негови думи основната тема към момента е Ормузкия пролив. Той посочи, че досега загубите, свързани с него, са 2,2 трилиона долара. Според него трябва да се случи нещо, което да доведе до деблокирането на протока.

Чуков също така подчерта, че Израел и Иран са два полюса и не вижда как може да се разреши този конфликт, при това не по военен път. Той също така смята, че предстоят по-широки военни действия.

Засилва ли се влияенето на Турция в НАТО

Чуков каза, че Реджеп Ердоган е много ловък дипломат, който „иска да бъде силен конкурент на Иран, иска да създаде надконтинетнална сила”. „Връщането на програмата на Турция F-35 нажежи атмосферата в Близкия изток и се получи сблъсък между Израел и Анкара”, допълни още той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!