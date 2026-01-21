Владимир Иванов: Никой не може да отказва банкноти от 100, 200 и 500 евро

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Никой не може да отказва да приема банкноти от 100, 200 и 500 евро, защото те са законни разплащателни средства, това заяви по Нова нюз председателят на Координационния съвет за въвеждане на еврото Владимир Иванов. Позицията му беше по повод сигнал за търговски обект, който поставя такова условие на клиентите си.

Иванов допълни, че точно такъв случай може и да не бъде санкциониран от институциите, но самите потребители могат да се откажат. „Аз не бих отишъл при такъв търговец”, заяви той.

„Всички, които смятат, че „ден година храни”, ще бъдат санкционирани и вече усещат отлив на клиенти”, заяви шефът на Координационния съвет за еврото.

Иванов каза също, че сигналите, които съвета получава, са хиляди, някои от които основателни, други - неоснователни, като някои са просто емоционални изблици. Най-много сигнали идват за закръглени нагоре цени основно в малки ресторанти и закусвални. Доста сигнали има в момента и за аптеки.

