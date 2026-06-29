Владимир Карамазов: Фотографията ме промени повече от всичко

Кадър Нова телевизия

Актьорът Владимир Карамазов продължава да печели международно признание с проекта си, посветен на живота на лишените от свобода в затвора в Белене. В предаването "На Фокус" по той разказа, че фотографската му книга е избрана от едно от най-престижните световни издателства за фотография.

"През издателството минават над 10 000 проекта годишно, а се избират едва около 25. Никога не съм си позволявал да мечтая, че ще стигна дотам", призна Карамазов.

В продължение на една година той посещава затвора, където всеки месец снима живота на лишените от свобода. "Опитах се да покажа човешката страна на тези хора. Собственикът на издателството ми каза, че е виждал стотици проекти за затвори, но този го е впечатлил с хуманността си", разказа фотографът.

По думите му именно работата по проекта е променила начина, по който гледа на хората. "Този проект ме промени страшно много. Станах много по-толерантен и по-спокоен. Вече винаги си казвам, че зад всяка човешка съдба има нещо, което не знаем", сподели той.

Карамазов признава, че продължава да поддържа връзка с част от хората, които е снимал, след като са излезли от затвора. "Аз вече не ги възприемам като различни. Гледам на тях като на хора и вярвам, че човек може да се промени. Ако не вярваме в това, целият ни живот губи смисъл", категоричен е той.

От 1 юли проектът ще бъде представен в изложба в село Орешак, която ще включва фотографии, писма и лични истории на затворниците.

Редактор "Екип на Петел",

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