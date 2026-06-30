Владимир Кличко: Кубрат Пулев е фантастичен боксьор, изглеждаше непобедим

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Олимпийският шампион от Атланта 1996 и двукратен световен шампион в тежка категория по бокс за професионалисти Владимир Кличко беше “Гостът на Sportal.bg” днес.

Владимир Кличко е в България във връзка с предстоящото Европейско първенство за мъже и жени. Шампионатът ще се проведе в „Асикс Арена“ от 15 до 26 септември.

Вчера една от най-големите легенди на бокса в световен мащаб бе посрещнат на летище „Васил Левски“ в София от президента на БФ Бокс Красимир Инински. Той е в София по покана на Инински, а вчера се срещна и с министъра на младежта и спорта Енчо Керязов.

Легендата е олимпийски шампион от Атланта 1996, а като професионалист постига 64 победи в 69 мача в тежка категория. Бивш двукратен световен шампион, като държи поясите на IBF, WBA, WBO и IBO в продължение на рекордните 4382 дни. В този период той побеждава 23-има съперници, което е ненадминато постижение в тежка категория. Член на Международната зала на славата на бокса.

Пред водещите Ивайло Банчев и Даниел Любомиров, Владимир Кличко коментира в “Гостът на Sportal.bg” различни теми, включително най-актуалните въпроси, свързани с бокса. Красимир Инински също гостува в студиото на нашата медия.

"Това гостоприемство, което усещам от г-н Инински, федерацията, вярвам, че ще бъде предадено и към състезателите на Европейското", сподели легендарният украинец.

За двубоя с Кубрат Пулев

"Никога не съм мислел, че в моя град Хамбург, вместо мои фенове, ще има толкова много български флагове и фенове. Аз бях освиркван, мислех си, че съм в София, а не в Хамбург.

Кубрат Пулев е фантастичен, техничен боксьор, много целеустремен. Удари ме тежко в първия рунд. Въпреки че беше сравнително кратък двубой, мога да изкажа само респект към Кубрат Пулев. Определено искаше да спечели и изглеждаше непобедим".

За Шанън Бригс

"Шанън Бригс ме преследваше навсякъде, казваше ми, че където отида аз, там ще бъде и той".

За Олександър Усик и решението му да оваканти шампионските си пояси

"Олександър в началото бе промотиран от моята компания K2. Това, което Олександър постигна, е невероятно - да обедини всички колани е нещо изумително и историческо.

Това е неговото решение. Той е шампионът и решението е негово. Той може да реши каквото поиска в този случай. Овакантява ги като непобеден. Според мен той може би иска да бетонира своите постижения в исторически план и да остане непобеден".

За сравненията между различните поколения в бокса

"Не можете да сравнявате епохите. Не можем да поставим Олександър Усик и Мохамед Али на един ринг. Мохамед Али си остава най-великият. Всеки е велик в своето време. Всичко останало е еволюция. Наблюдаваме я в бокса, в живота, в икономиката... Не обичам и не препоръчвам да се сравняват различните поколения".

За Андрий Шевченко

"Приятели сме и поддържаме връзка с него, абсолютен идол във футбола. Като се замислите, ФИФА е световната федерация, УЕФА - европейската, която е много силна. В бокса също е така. Има много общо между футбола и бокса. Определено Европейската боксова федерация е една от най-силните. Чакам с нетърпение Европейското първенство в София през септември, за да видим новите звезди.

За Световното първенство по футбол

"Стисках палци на Германия, тъй като моята Украйна не участва. Германия е моят втори дом. След тяхното отпадане не знам кого ще подкрепям".

Редактор "Екип на Петел",

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