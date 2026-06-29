Владимир Кличко пристигна в България

Кадър Фб, Спортал

Владимир Кличко вече е на българска земя. Една от най-големите легенди на бокса в световен мащаб бе посрещнат на летище „Васил Левски“ от президента на БФ Бокс Красимир Инински. Той е в София по покана на г-н Инински и предстои да се срещне с министъра на младежта и спорта г-н Енчо Керязов, с председателя на БОК г-жа Весела Лечева, както и с кмета на столицата г-н Васил Терзиев, предаде Спортал.

Редактор "Екип на Петел",

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