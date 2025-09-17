Владимир Манолков организира пореден камп за вратари

Снимка Фейсбук

Владимир Манолков организира юбилейния 10-ти Winter ART GOALKEEPER TRAINING CAMP 2025 в Петрич.

Най-голямата вратарска школа в България събира млади таланти от 8 до 23 години за специализирана подготовка и вдъхновение от 16 до 21 декември 2025 г. Бившият вратар на Локомотив (София) и доскорошен треньор на вратарите в представителния отбор на клуба – Владимир Манолков, обяви старта на регистрациите за юбилейното десето зимно издание на ART GOALKEEPER TRAINING CAMP.

Лагерът ще се проведе от 16 до 21 декември 2025 г. в гр. Петрич.

„Този лагер е повече от тренировки – той е общност, в която изграждаме бъдещи лидери на терена. Горд съм, че вече десето издание ще съберем най-мотивираните млади вратари от цяла България и чужбина, за да им дадем професионална подготовка и вдъхновение за развитие,“ споделя Владимир Манолков.

Програмата включва: 8 двуразови интензивни тренировки, 4 тактически видео лекции и анализи, Настаняване в хотел на всеки регистриран участник, Прясно приготвена закуска, обяд и вечеря, Организиран транспорт в двете посоки за всички участници, Медицинско лицена терен и в хотел, Сертификат и статуетка за всеки участник.

Специални награди: „Вратар на лагера“ и „Вратар на вратарите“ , Включване в Стена на славата Юбилеен бонус и специална колаборация.

Първите 30 записали се до 30 септември ще получат юбилеен подарък, юбилейна професионална снимка, видео интервю и подаръци от партньорите REUSCH и SELECT.

По повод юбилея беше пусната и лимитирана серия тениски и блузи в колаборация между спортния бранд SUPER RICH. и вратарската школа на Владимир Манолков.

Проектът е дело на известната модна дизайнерка, художничка и негова съпруга Елена Манолкова, чийто творби тази година бяха показани неведнъж на голям дигитален дисплей на Times Square, Ню Йорк.

Защо този лагер е? ART GOALKEEPER TRAINING CAMP е първият специализиран вратарски лагер в България. Неговата мисия е да изгражда не само вратари, но и истински лидери в играта, съчетавайки професионална подготовка с ценности като отговорност, дисциплина и уважение.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!