Владимир Путин е наредил превземането на Киев. Възможно е ново настъпление от Беларус

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Руският президент Владимир Путин е наредил на военните си да намерят начини, по които Русия може да започне нови офанзивни операции срещу Украйна, за да превземе Киев, заяви главнокомандващият на Украйна Александър Сирски.

Това включва руски офанзиви, стартирани от територията на Беларус, за да превземат украинската столица и околностите ѝ, каза Сирски, предава Independent, цитиран от бТВ.

Друг сценарий включва удар от граничната с Русия Брянска област към Черниговска област на Украйна, каза той.

Това се случва, след като Украйна удари сателитен център в Московска област, използван за събиране на разузнавателна информация за руските сили за втори път във вторник, заяви президентът Володимир Зеленски.

В публикация в Telegram Зеленски заяви, че неговите сили са атакували космическия комуникационен център Дубна на около 500 км от украинската граница.

Той каза, че обектът е бил използван за разузнаване и за координиране на дейностите на руските сили в Украйна. Той също е бил подложен на украинска атака миналата седмица, съобщи Генералният щаб на украинската армия.

И двете страни планират офанзиви, а не мирни преговори

Украинските сили имат „прозорец от възможности“ от шест до девет месеца, за да се възползват максимално от предимството си пред Русия на бойното поле, заяви украинският министър на отбраната Михайло Федоров.



Последната актуализация беше споделена в писмо до съюзниците от ЕС, видяно от Ройтерс, в което те бяха помолени да отключат 6,6 милиарда евро военна помощ за Украйна.

Украйнският президент Володимир Зеленски информира съюзниците си, че страната е в настъпление и има стратегическо предимство срещу руските сили.

Украинските сили наблюдават признаци на изтощение сред руските войници и това се отразява на бойното поле, заяви главнокомандващият на Украйна Александър Сирски.

В коментар за украинската телевизия TSN Сирски заяви, че има индикации, че руските войски са изтощени и интензивността на фронтовите боеве намалява.

Той каза, че руската фронтова активност е намаляла с 30%, докато украинските сили продължават кампания от удари на далечни разстояния срещу руски цели, свързани главно с петролната индустрия.

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