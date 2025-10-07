Владимир Путин на 73 г.: Руският президент, който разклати Европа
Булфото
Руският президент Владимир Путин празнува своя 73-ти рожден ден. На най-високия държавен пост той отбелязва личния си празник за 22-ри път и за четвърти в ситуация на война с Украйна.
Когато стане дума за руския президент, обикновено мненията за него са полярни. Особено след началото на войната в Украйна, която се отрази доста негативно на имиджа на Владимир Путин в световен мащаб, предаде Нова телевизия.
От години той и политиката му са обект на много и контрастни дебати. Владимир Владимирович е известен с това, че внимателно култивира имиджа си и поддържа политически възгледи, които са в контраст със западната политика.
Раждане и семейство
Владимир Владимирович Путин е роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград (сега Санкт Петербург).
Той е третото дете в семейството — първите две (братя) са починали в ранна възраст.
Неговият дядо по бащина линия, според някои източници, е бил готвач на Ленин и Сталин, въпреки че тези твърдения се оспорват.
Образование и ранна кариера
Путин завършва Юридическия факултет в Ленинградския държавен университет през 1975 г.
След това работи за КГБ (съветската служба за държавна сигурност) като разузнавателен служител в чужбина — част от кариерата му е преминала в Източна Германия.
През 1990 г. се оттегля от активна служба и започва да гради кариера в политиката, първо в Санкт Петербург, а след това в Москва.
Власт и президентство
Путин става министър-председател на Русия през 1999 г., а впоследствие — действащ президент след оставката на Борис Елцин на 31 декември 1999 г.
През март 2000 г. е избран за президент и е преизбран през 2004 г. Поради конституционни ограничения не може да се кандидатира за трети пореден мандат през 2008 г., затова става министър-председател при президента Дмитрий Медведев.
След това отново печели президентски избори през 2012 г. и 2018 г. В новата си позиция, през 2024 г., започва още един шестгодишен президентски мандат.
Лични интереси и други факти
Путин е известен със страстта си към спортовете, особено бойните изкуства — практикувал е самбо, джудо и други дисциплини.
Говори немски език, който използва в официални срещи и интервюта.
