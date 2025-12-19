Владимир Путин провежда голямата си годишна пресконференция

Кадър: Youtube

Руският президент Владимир Путин ще проведе годишната си пресконференция – традиция през 25-годишното му управление, днес - 19 декември, окуражен от успехите на бойното поле в Украйна и по време на дипломатическите усилия за прекратяване на почти четиригодишната война.

Докато руската офанзива навлиза в поредната зима, Путин прекарва дни наред, като казва на руснаците, че Москва ще завземе останалата част от Източна Украйна със сила, ако дипломацията се провали.

Руският лидер започна нападението срещу Украйна през февруари 2022 г., което се превърна в най-тежкия конфликт в Европа от Втората световна война насам, отнел живота на хиляди хора и от двете страни.

Оттогава Русия живее под масивни западни санкции, както и под вътрешни репресии срещу дисидентите, невиждани от съветската епоха насам, предаде АФП, цитирана от Нова телевизия.

Путин ще говори, докато ЕС се опитва да помогне на Киев да избегне сделка, наложена от САЩ, която се счита за ефективна капитулация, и докато Кремъл се опитва да държи Европа извън преговорите за уреждане на конфликта.

Ескалирайки реториката, руският президент тази седмица нарече лидерите на ЕС „прасенца“ и обеща да завземе останалата част от украинската територия, която е обявил за руска, „с военни средства“, ако преговорите се провалят.

„Целите на специалната военна операция със сигурност ще бъдат постигнати“, заяви той пред представители на Министерството на отбраната.

Путин традиционно провежда често продължаващата с часове конференция през декември. В строго контролирано телевизионно предаване той отговаря на въпроси от пресата и на обаждания от хора от 12-те часови зони на Русия.

