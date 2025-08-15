Владимир Тодоров: И у нас трябва да се въведат рестрикции за младите шофьори
Снимка: Фейсбук, Г. Люцканов
В доста европейски държави след като вземат книжка, младите водачи имат определени рестрикции. Сред тях е невъзможността първите 2 или три години да карат мощни автомобили, примерно до 90 конски сили.
Това напомни пред БНР-Радио София Владимир Тодоров – председател на Българската асоциация на пострадали при катастрофи, във връзка с последния тежък пътен инцидент в София с човешка жертва в автобус и няколко ранени.
Управляваният от 21-годишния младеж автомобил има спецификации над 560 коня.
"Такава мощност е изключително голяма за един неопитен младеж който най-вероятно е шофирал не повече от 150-200 км в автошколата. Резултатът е този трагичен инцидент.
Представете си какво щеше да стане, ако това беше се случило не през нощта, а в час пик, с препълнен с хора автобус!
Интересно ще бъде ДАИ да провери как е проведен курса на този водач в съответната школа – как, къде и колко е шофирал."
По думите на Тодоров, по новите законови правила, този младеж от "Факултета" ще лежи в затвора между 10 и 20 години.
Мъжът, причинил катастрофата, врязвайки се без спирачен път в нощен автобус, е имал едва 2 седмици шофьорски стаж, но е направил 6 констатирани нарушения.
Сред отговорните за подобни случаи Владимир Тодоров посочи и родителите на младежи, които им правят подаръци като силиконови гърди и мощни коли.
"Това е лоша услуга. Това може да се обърне срещу тях."
