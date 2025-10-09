Владимир Тодоров скочи на МВР: 100 000 лева струва автомобил на полицай

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Председателят на Българската асоциация на пострадали при катастрофи засипа с тежки критики МВР. Според Владимир Тодоров глобите, които са наложени на нарушители на пътя, влизат изцяло в бюджета на министерството, но не се използват целесъобразно.

Годишно се събират между 300 и 400 милиона лева от глоби от Пътна полиция, а сега след новите мерки сигурно ще скочат двойно. Това е един огромен ресурс и всичко влиза в бюджета на МВР. Те си обявяват поръчка да си купят още 1000 нови автомобила за Пътна полиция, при положение че в цялата страна са 1700 полицаи. Излиза, че всеки пътен полицай ще е оборудван с автомобил, разкри Тодоров.

Интересна е и цената за тези търгове - по 100 000 лева на автомобил. По закон 50% от парите за глоби трябва да се изразходват за пътна безопасност, но отиват предимно за оборудване на полицаите. Те могат да бъдат използвани за много по-важни неща, като инфраструктура, превенция обучение, мантинели т.н. Надявам се за в бъдеще глобите за нарушения на пътя да не се използват абсолютно непрозрачно, а да се използват по предназначение, каза още по Нова Тв Владимир Тодоров.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!