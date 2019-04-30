Владимир Вълков ще свири мача на Черно море и ЦСКА

Станаха ясни съдийските назначения за 32-ия кръг в Първа лига. Дербито между Ботев (Пловдив) и Левски е поверено на Георги Кабаков. Владимир Вълков ще ръководи Черно море - ЦСКА-София, а Ивайло Стоянов е пратен на Берое - Лудогорец.

Съдийски назначения за 32-ия кръг от Първа футболна лига:

1 май, сряда, 19:30 часа

ФК Верея - ПОФК Ботев Враца

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Валентин Станчев Железов

СН: Димитър Панайотов Костов

2 май, четвъртък, 17:15 часа

ФК Етър - ФК Витоша

ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Борислав Николаев Колев

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов

СН: Георги Василев Йорданов

2 май, четвъртък, 19:30 часа

ПФК Локомотив 1926 - ПФК Септември

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Мартин Руменов Ангелов

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев

СН: Петър Стоянов Петров

3 май, петък, 17:30 часа

ОФК Дунав 2010 - ПФК Славия 1913

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Владимир Ангелов Велев

4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев

СН: Ахмед Яшар Ахмед

3 май, петък, 20:00 часа

ПФК Берое - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Йордан Петров Петров

4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов

СН: Мартин Живков Богдев

4 май, събота, 17:30 часа

ПФК Черно море - ПФК ЦСКА-София

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Велислав Христов Миленков

4-ТИ: Радослав Петров Гидженов

СН: Константин Делов Писков

4 май, събота, 20:00 часа

ПФК Ботев - ПФК Левски

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров

СН: Антон Симеонов Генов

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