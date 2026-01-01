Владимир Зографски изравни рекордно постижение от 1988 година

Снимка: Ailura, Уикипедия

Блестящо представяне за Владимир Зографски, който изравни най-доброто българско класиране в състезание от "Четирите шанци", постигнато през 1988 година.

32-годишният ни ски скачач завърши на 14-о място в Гармиш-Партенкирхен, Германия, като по този начин повтори постижението на друг самоковец - Владимир Брейчев преди точно 38 години, припомня Bulgaria ON AIR .

Българинът се отчете със скокове от 131 и 132 метра, които му донесоха общо 251,8 точки. Зографски надви японеца Наоки Накамура в първия кръг.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!