Владимир Зографски с рекордно класиране на Световно по ски полети

Снимка: Ailura, Уикипедия

Владимир Зографски постигна най-доброто си класиране на Световно първенство по ски полети в своята кариера на ски скачач, както и най-доброто за българин изобщо в историята.

В Оберстдорф, Германия 32-годишният самоковец се нареди на 23-о място. В първия ден той завърши 18, докато тази вечер българинът се отчете с първи опит от 175 м и втори от 206.5 м. С общ актив от 728.6 точки Зографски влезе в челните 25, предаде БГНЕС.

23-то му място е личен рекорд в кариерата. Досега той на два пъти беше преминавал квалификациите, като веднъж приключи на 40-а позиция в Бад Митендорф, Австрия през 2024 г., а през 2022 се класира 34-и във Викерсунд, Норвегия.

Световен шампион в Оберстдорф е словенецът Домен Превц. Втори и трети се наредиха съответно Мариус Линдвик (Норвегия) и Рен Никайдо (Япония).

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!