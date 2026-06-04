Владимир Зомбори и Весела Бабинова се ожениха
Инстаграм
Актьорът и певец Владимир Зомбори се ожени за дългогодишната си половинка и майка на детето му - актрисата Весела Бабинова.
Това съобщи двойката в социалните мрежи.
"Месец май беше пълен с преживявания, доста адреналин и немалко емоцийка. Все пак, най-вълнуващата от всички, беше тази. В телефонния указател може вече и на “З” да ме намерите", пише Бабинова, цитирана от "Дарик".
Двамата са заедно от няколко години, а през септември 2020 се роди дъщеря им - Йоана.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!