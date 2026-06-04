Владимир Зомбори и Весела Бабинова се ожениха

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Актьорът и певец Владимир Зомбори се ожени за дългогодишната си половинка и майка на детето му - актрисата Весела Бабинова.

Това съобщи двойката в социалните мрежи.

"Месец май беше пълен с преживявания, доста адреналин и немалко емоцийка. Все пак, най-вълнуващата от всички, беше тази. В телефонния указател може вече и на “З” да ме намерите", пише Бабинова, цитирана от "Дарик".

Двамата са заедно от няколко години, а през септември 2020 се роди дъщеря им - Йоана.

Редактор "Екип на Петел",

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