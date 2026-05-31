Владислав Горанов: Надявам се да ме извадят от "Магнитски"

Готови сме да участваме с подкрепа на непопулярни решения, които да върнат нормалността във фискалните условия, стига управляващите да имат смелостта да ги предложат. Това заяви бившият финансов министър Владислав Горанов, който в момента е депутат от ГЕРБ-СДС.

"Добре е да се видят мотивите на ЕК за мониторинг на България, предхождащ евентуална процедура по свръхдефицит, защото те още в пролетната си прогноза посочиха очаквания за над 3% дефицит в 2026 и 2027 г.", каза той пред БНР.

"Т.е. не е новина, че имаме напрежение и риск в бюджета. Бих коментирал драматизма, с който се съобщава тази новина. Би следвало усилията на правителството, което има изключително сериозна парламентарна подкрепа, да са фокусирани върху съставянето на бюджет в рамките на 3% дефицит и при запазване на данъците, което беше многократно декларирано. Има какво да се направи. Анонсът за намаляване с 10% на разходите за персонал е добър и смислен, но защо се побърза да се изключат от него силовите ведомства?", коментира Горанов.

"Да се реже от капиталови разходи е най-грешно в такава ситуация, защото те са източник на растеж", изтъкна бившият финансов министър.

Според него са виновни всички, които са участвали в управлението на държавата от 2021 г. насам, защото случващото се не се е случило за един ден.

"Задължително трябва да се отбележи ролята на тези финансови министри, за които се налагаше Народното събрание да пази фиска от тях. Тук визирам Асен Василев, който има странно разбиране на макроикономика и фискална политика, който беше политически легитимиран обаче от тогавашния президент Румен Радев, който не можа да разпознае на време качествата му, а се наложи година по-късно да го нарече шарлатанин", коментира той.

Горанов се съгласи, че бюджетите на държавата при правителства с финансов министър Асен Василев са се изпълнявали, без да надвишават 3% дефицит, каквито са Маастрихтските критерии.

"Както е вярно, че бюджетът за 2025 г. е на 3,5% дефицит и заедно с дерогацията, която имаме за военните разходи, също спазва критериите на договора за стабилност и растеж", обясни той.

"Когато при протестите срещу правителството на Бойко Борисов през 2021 г. президентът Радев излезе с вдигнат юмрук, това постави началото на политическата криза с поредица от 8 парламентарни избори", убеден е той.

Горанов, който е депутат от Варна, коментира и казуса с незаконното застрояване в местността Баба Алино край града.

Има много документи, върху които да поработи едно досъдебно производство, и да намери персонална вина. Със сигурност има персонална вина и тя трябва да излезе. Казусът ще е относително лесен, от гледна точка на документиране и доказване на вина, каза той.

"ГЕРБ няма да препятства работата по този случай, дори ще задава парламентарен въпрос веднъж в месеца към регионалния министър за степента на напредък на разследването по казуса", обеща още депутатът, пише novini.bg.

Горанов съобщи, че е в комуникация с правителство на САЩ във връзка със санкциите, наложени му по глобалния закон "Магнитски". "Преписката, която водя с американското министерство на финансите не е затворена. В този смисъл, продължава да стои възможността да бъде преразгледано включването ми в санкционния списък. Моята теза е, че причината, поради която съм включен в него, е свързана със скандалите в хазарта от края на 2019 и началото на 2020 г. и са неверни по отношение на преценката на моята роля и вина. Затова смятам, че би следвало да бъда премахнат, но това зависи от американското правителство, с което сме в комуникация", каза той.

