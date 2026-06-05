Владислав Горанов: Нямаше да водим разговора за дефицита, ако протестиращите бяха проявили 20 дни търпение

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Наследството на ГЕРБ от последните 11 месеца, в които имаше правителство, чиито премиер е излъчен от ГЕРБ, може да се сведе до Шенген и еврозоната. Когато говорим за наследство политическата криза стартира доста преди това и завърши с убедителната победа на бившия президент Радев. Това заяви депутатът от ГЕРБ Владислав Горанов в предаването „Панорама” по БНТ.

Ако търсим сравнение за наследството бих могъл да сравнявам различни периоди на управление. Примерно г-н Донев е бил 11 месеца министър-председател – точно толкова от началото на мандата си до оставката е бил и Росен Желязков. Дисбалансите в публичните финанси се трупаха още от 2021 година. Тогава, когато Асен Василев стана финансов министър, минем през небалансираното увеличение на пенсиите в 2021 и 2022 г, и всички други натрупвания в разходите, които доведоха до това, че в момента ние имаме един ръст около 7% от БВП по-високи разходи, като преразпределителна роля на държавата при същата данъчна политика. Няма да ви изненадам, ако ви кажа, че 4% от този ръст са социални разходи, ако добавим и заплатите, които се увеличиха непропорционално, особено в силовите ведомства, и горе-долу ще се очертае картината откъде идва това нарушаване на дългогодишното вярване, че България трябва да управлява публичните си финанси благоразумно, обясни той.

Тук единственият шеговит упрек към г-н Донев може да бъде: „Къде ги намерихте тези специалисти по макроикономика, които промениха дългогодишната парадигма, че България управлява благоразумно своите финанси?”, обърна се той към вицепремиер, който също бе гост в предаването.

Заплатите в силовия сектор и автоматизмите, които се създадоха, свързани с минималната заплата и с армия и полиция, се случиха в предходни парламенти с мнозинство на партиите, които гласуваха в него. ГЕРБ само в последния парламент имаше това мнозинство, което му даваше възможност да състави правителство и аз не казвам, че това не е грешка. Радвам се, че една от заявките на сегашното управление е да премахне тези автоматизми, които са абсолютно несъвместими с принципите на бюджетиране. А иначе правителството на Желязков си тръгна, припомни Горанов.

По думите му числата, до които тогава са стигнали с много консултации и комуникация със социалните партньори, са били възможни. „Днес въобще нямаше да водим този разговор, ако тогава имаше приет такъв бюджет. За съжаление, тези които бяха по площадите и тези, които плащаха за това, не проявиха 20 дни търпение, за да се стигне до съществуването на една предвидима или поне реалистична рамка за 2026 година”, каза още Владислав Горанов, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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