Владислав Горанов: Румен Радев е новият голям лидер, една зодия са с Борисов
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Знаково интервю даде Владислав Горанов от ГЕРБ пред Медиапул.
Партия на Бойко Борисов е готова да подкрепи безусловно предложенията на "Прогресивна България" при избора на нов състав на Висшия съдебен съвет (ВСС), посочва той.
Очаквате ли Радев да ви "удари" и как?
Ако всичко е в рамките на закона и правовата държава, нямаме никакви притеснения. Разбира се, ако подходи като Кирил Петков с незаконни арести, това е друг разказ. Но ако всичко е в рамките на правилата и има някой, който е правил нарушения, той ще си носи и последствията.
Румен Радев не ви ли прилича твърде много на Бойко Борисов като маниери и политическо поведение?
Румен Радев е новият голям лидер. Дали прилича на Борисов, не знам. Една зодия са. Но да видим.
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