Владислав Горанов: Румен Радев е новият голям лидер, една зодия са с Борисов

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Знаково интервю даде Владислав Горанов от ГЕРБ пред Медиапул.

Партия на Бойко Борисов е готова да подкрепи безусловно предложенията на "Прогресивна България" при избора на нов състав на Висшия съдебен съвет (ВСС), посочва той.

Очаквате ли Радев да ви "удари" и как?

Ако всичко е в рамките на закона и правовата държава, нямаме никакви притеснения. Разбира се, ако подходи като Кирил Петков с незаконни арести, това е друг разказ. Но ако всичко е в рамките на правилата и има някой, който е правил нарушения, той ще си носи и последствията.

Румен Радев не ви ли прилича твърде много на Бойко Борисов като маниери и политическо поведение?

Румен Радев е новият голям лидер. Дали прилича на Борисов, не знам. Една зодия са. Но да видим.

Още в https://www.mediapool.bg/vladislav-goranov-veche-nishto-ne-zavisi-ot-borisov-i-peevski-modelat-bi-sledvalo-da-e-razgraden-news384697.html

Редактор "Екип на Петел",

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