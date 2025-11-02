Владислав Горанов поправи Лора Крумова по Нова телевизия

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Министър на финансите в две правителства на Бойко Борисов поправи журналистката Лора Крумова в предаването ѝ по Нова телевизия. Това е Владислав Горанов - български икономист и политик от партията ГЕРБ, който днес гостува в „На фокус“ по темата за бъдещия бюджет на България, който ще е първия в евро.

Как бихте нарекли проектобюджета на ГЕРБ, който е първия в евро, попита го Лора Крумова.

Горанов веднага я поправи, че проектобюджет на ГЕРБ последно е бил за 2021 година.

В момента е проектобюджет, който се прави в коалиционен формат.

Докато не свърши политическата криза, ще водим такъв тип дебати за бюджета, подчерта той и обясни, че когато се събе БСП и ГЕРБ, и Има такъв народ и да се търси подкрепата на ДПС, защото не излизат гласовете, това означава, че трябва да се съобразяваш и да търсиш най-малкото общо кратно между всички възможни политики, категоричен е той.

Обясни, че се налагат някои непопулярни мерки, които лично той като финансов министър, не бих допускал.

Според него най-малко щадящ за хората би било вдигането на ДДС с 2 процентни пункта, като припомни, че такова е имало преди много година.

Въпреки всичко, Горанов обясни, че това е единствения възможен бюджет, с всичките рискове в него.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!