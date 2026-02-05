Владислав Николов, "Аз Вярвам и Помагам": Благодаря на всички, които бяхте заедно с нас под дъжда!

кадър: фейсбук

Владислав Николов, организатор на кампания "Аз вярвам и помагам" с пост тази вечер във фейсбук.

Ето какво обяви той:

Моля за извинение! Извинявам се за моята емоционалност! Вие сте уникални! Поклон!



Днес беше изключителен момент с невероятен заряд! Благодаря на всички, които бяхте заедно с нас под дъжда!



Благодаря Ви за подкрепата към всички хирурзи, лекари, санитари, акушери, неонатолози, рентгенови лаборанти, администрация и всички специалисти работещи в здравеопазването в България!



Благодаря на всички, които са били на събитието в град София!



Утре е 06.02.26г! Нов ден с нови сили ... и сълзи!



Продължаваме обединени в помощ децата на България!

