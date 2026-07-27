Владислав Николов: Хора, спрете се! Дара, Папи Ханс, осветление, изхранване, тоалетни, 153 420 евро за три часов концерт

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Хора, спрете се! Дара, Папи Ханс, осветление, изхранване, тоалетни, 153 420 евро за три часов концерт ...

Това пише Владислав Николов, създател на първата в България благотворителна кампания за събиране на пластмасови капачки в помощ на недоносените и новородени бебета „Аз вярвам и помагам“

Ето и поста му:

"Последните дни за пореден път отвсякъде се чете, вижда и усеща разединение, омраза, завист, обиди, злоба, гневни коментари и какво ли още не ... А трябва да сме благодарни, че сме заедно и може да бъдем още по-добри! Във всичко! Още по-успешни!

Знам, че Ви е омръзнало от мен и моите дълги публикация, но това сме ние и помагаме на Вас и Вашите близки!

Няма друго място, където да споделим за всичко, което постигаме в помощ на България!

Никой не споделя, не коментира и не говори за благотворителна организация Аз Вярвам и Помагам и това, че преди години във Варна и не само се обединихме и успяхме! Не само, че успяхме, а продължаваме! Не спираме заедно с Вас!

Никой не споделя, не коментира и не говори, че преди години от една "налудничава" мечта ( по онова време ) при положение, че събирахме капачки и правихме дарения по 5 000 лв ( пет хиляди лева ) на година се мотивирах и заедно с моите близки и вярващите хора закупихме и дарихме първата за град Варна специализирана и напълно оборудвана ЧИСТО НОВА детска/неонатална линейка "Аз Вярвам и Помагам" за над 260 000 лв!

Никой не споделя, не коментира и не говори, че тази линейка вече 3 ( три ) години НЕ СПИРА да помага и да спасява реални животи заедно с невероятните служители и специалисти от ЦСМП - ВАРНА! 3 години! Цели 3 години!

Днес 27.07.2026г тази детска линейка е изминала общо над 152 685 км и е участвала в над 12 800 случая в помощ на реални животи! На Вас и Вашите близки! 12 800 случая! Поклон!

3 години 150 000 км 12 800 случая

Познавате ме като обикновено момче и създател на благотворителна организация "Аз Вярвам и Помагам" и ще споделя, че не мога да дам професионална оценка на всички тези числа, хонорари, пари, които се въртят в интернет пространството и са предвидени за разходи за един концерт, но като човек ще споделя, че за мен всяко левче/евро е изключително ценно, защото е възможност да се превърне в помощ за живот! Живот за нашите и Ваши деца!

Възпитавам децата си, че ако не можеш да си позволиш нещо или имаш нужда от средства за други важни неща, то правиш приоритизиране и оптимизация като си позволяваш нещо по-евтино или не правиш нищо за да се случат по-важните неща!

Уважавам тези изпълнители, техните екипи, хората с осветлението, сцената, оградата, тоалетните, храната и т.н.

Уважавам всеки труд и така трябва да бъде, защото всеки полага усилия!

За последните 11 години заедно с хората около мен доказахме, че може да правиш огромни неща за без пари!

Не го приемайте като "даване на акъл", а като жив пример, но за 11 години от началото на благотворителна организация "Аз Вярвам и Помагам" в град Варна до днес 27.07.2026г заедно с Вас успяхме с 0 лв ( нула лева ) разходи да направим дарения за общо над 1 500 000 лв ( един милиона и половина лева ) в помощ на милиони бебета, деца и възрастни в България!

Статистика за 11 години за направени дарения за общо над 1 500 000 лв, а събраните средства са:

- от капачки: над 200 000 лв ( за 11 години );

- от събития, сватби, дарения и най-вече от продукти с кауза над 1 300 000 лв ( за 11 години );

Виждате ли разликата? Капачките са много малка част от направените дарения!

Благодарение на Вас и Вашите близки сме дарили общо над 30 чисто НОВИ детски линейки, кувьози, мобилни пунктове за кръводаряване, оборудване, техника и различни медицински апаратури в помощ на цяла България и всичко това с 0 лв разходи за заплати, труд, бонуси, гориво, храна, нощувки, рекламни материали, флаери, реклами в соц. мрежи и т.н.

Аз, нашият адвокат, счетоводството ни, графичният дизайнер, програмистите зад сайта ни, доброволците и всички около мен НЕ са получили нито 1 лев / евро, а всичко е напълно БЕЗПЛАТНО и БЕЗВЪЗМЕЗДНО в помощ на Вас и Вашите близки!

Ние сме изцяло благотворителна организация и всички дарения събрани по нашата единствена и официална банкова сметка се използват на 100 % в подкрепа на националните ни каузи в помощ на България!

Банка: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД (ПОЩЕНСКА БАНКА)

IBAN: BG57BPBI79451069521301

BIC: BPBIBGSF

Титуляр: СДРУЖЕНИЕ "АЗ ВЯРВАМ И ПОМАГАМ"

Основание: Дарение

В заключение ще споделя, че това, което ми липсва в последните години е малко повече човещина и уважение един към друг и вярвам, че ние от благотворителна организация и Вие сме пример за старанието да се случват повече добри и хубави неща, така че нека не се отказваме и предаваме, а да продължаваме при всяка удобна възможност да помагаме в името и здравето децата на България!

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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