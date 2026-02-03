Владислав Николов за детската хирургия във Варна: Нека подкрепим спасителите на нашите деца

Снимка: "Аз вярвам и помагам"

Събиране в подкрепа на лекарите от отделението по детска хирургия в МБАЛ "Св. Анна" организират в четвъртък в двора на лечебното заведение.

Нека се обединим като общество в името на децата, призовават инициаторите на събитието, създателите на кампанията "Аз вярвам и помагам", която с каузите си помага на най-малките.

Владислав Николов подчерта, че събитието не бива да се възприема като протест.

Аз не съм против някого, аз съм за нещо - за децата, за лекарите и за правото на навременна спешна помощ, подчерта той в предаването на Радио Варна Post Factum. Това е подкрепа, спасение за спасителите на нашите деца, каза Николов.

Необходимо е обединение на обществото в името на живота и здравето, няма място за политическо противопоставяне, каза той.

Събитието във Варна ще бъде част от по-широка национална инициатива, като подобни събирания са планирани и в други градове, включително София.

Според Николов кризата във варненската болница не е изолиран случай, а част от много по-дълбок национален проблем в здравеопазването. Той посочи хроничния недостиг на лекари и медицински сестри, неподходящи клинични пътеки, които не отразяват инфлацията и реалните разходи, както и тежките финансови последствия за болниците от лечението на неосигурени пациенти.

Две медицински сестри да напуснат едно отделение - и то затваря. В България са необходими около 40 000 сестри. Това е реалността, каза Николов.

Той подчерта, че е недопустимо 400-хиляден град да бъде оставен без ключова многопрофилна и спешна болница.

Николов е категоричен, че не трябва да се позволява доказали се всеотдайни лекари да напускат заради ниски заплати. Той отново припомни за отдадеността в професията на д-р Румен Христов дългогодишен ръководител на детската хирургия във Варна, с над 36 години стаж.

По думите на Николов хиляди родители дължат живота на децата си именно на него и е недопустимо подобни специалисти да бъдат принудени да напускат системата.

Това не е въпрос само на пари, а на отношение и държавна политика, допълни Николов като настоя за решителна и навременна намеса на държавата, особено в болници със спешни функции.

В инициативата се включват редица фондации и пациентски организации, сред които "Фондация за доброто", "Нашите недоносени деца", "Бъдеще за децата с редки болести", Асоциация "Хипофиза", фондация "Живот със синдром на Даун" и други.

Това е подкрепа за спасителите на нашите деца, посочи Влади Николов.

Събирането ще се проведе в четвъртък от 17,30 ч. в двора на МБАЛ "Св. Анна" - Варна, пред официалния вход. Организаторите призовават всички, които вярват, че здравеопазването е национален приоритет, да бъдат там.

