Владислав Панев: Тръмп спечели изборите с обещания, че ще спира войни, а не че ще почва такива

03.01.2026 / 10:15 2

Светът се събуди с въздушни удари по столицата на Венецуела - Каракас.

Предполага се, че ударите са извършени от САЩ.

Ето какво пише Владислав Панев:

Добро утро. Каракас под обстрел от американски хеликоптери. Мадуро беше дотук и това е добре за хората във Венецуела. Друг е въпросът, че Тръмп спечели изборите с платформата, че ще спира войни, а не, че ще започва такива."

село варна (преди 31 минути)
Рейтинг: 31471 | Одобрение: 641
Каква полза от природните богатства след като само управляващата върхушка се облагодетелства, а народът мизерства.
kris (преди 1 час)
Рейтинг: 555163 | Одобрение: 105008
Истината е, не че лодките с наркотик са му виновни на Оранжевия, а че Венецуела е бъкана с нефт и който го владее, ще владее света....Иска да измести руското и китайското влияние там и да намести Ексон и Шеврон.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

