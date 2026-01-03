Владислав Панев: Тръмп спечели изборите с обещания, че ще спира войни, а не че ще почва такива

Кадър Фб

Светът се събуди с въздушни удари по столицата на Венецуела - Каракас.

Предполага се, че ударите са извършени от САЩ.

Ето какво пише Владислав Панев:

Добро утро. Каракас под обстрел от американски хеликоптери. Мадуро беше дотук и това е добре за хората във Венецуела. Друг е въпросът, че Тръмп спечели изборите с платформата, че ще спира войни, а не, че ще започва такива."

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!