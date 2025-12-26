Владислава влезе в „Сделка или не“ с мечта за 30 бона, но си тръгна с 500 лева

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Да спечели 30 000 лева. С тази мечта игра Владислава Касапова от град Септември в „Сделка или не“.

Тя излезе с кутия №9. Разказа, че е медицинска сестра по образование и до скоро е работила по специалността си. От известно време има център за разкрасителни процедури.

Призна, че от малка е фен на шоуто. Преди години дядо ѝ пожелал, ако стигне до играта, да спечели 15 000 лв., защото не трябва да е алчна. Но заради инфлацията тя покачи своята мечта на 30 бона.

При 5 неотворени кутии, в които бяха 100, 500, 750, 2500 и 5000 лева, банкерът я изкуши само с 1200 лева. Тя я отхвърли

След това премахна и 5-те бона. Така при най-високата сума, която ѝ остана от 2500 лв., банкерът предложи 900 лева. Владислава не се съгласи и продължи.

Така при две неотворени кутии – едната от които бе нейната, и в които се криеха 500 и 750 лева, банкерът предложи смяна на кутията. Владислава отказа и откри в своята кутия само 500 лева.

