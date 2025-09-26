Владиславово е „Най-добър квартал на Варна” в анкетата на Явлена – Варна

За втора поредна година агенция за недвижими имоти „Явлена Варна“ инициира онлайн анкета сред варненци в търсене на отговор на въпроса „Кой е най-добрият квартал на Варна?“. Тазгодишният носител на тази титла, дадена от гражданите, е квартал „Владислав Варненчик“. Владиславово остана на второ място миналата година, когато признанието беше спечелено от Аспарухово, но тази година печели с близо 20% от гласовете. Аспарухово остава втори, а „Левски“ заема третото място. Анкетата е проведена в социалните медии и в нея са участвали над 1500 души. Макар да няма представителен характер, тя дава добър ориентир за настроенията на гражданите и развитието на различните райони на града.

Кампанията има за цел да ангажира варненци с техните любими градски места и да събере информация за динамиката в различните варненски квартали.

В коментарите към анкетата гражданите посочват, че предпочитат Владиславово поради възможността да намерят на близко разстояние всичко, от което имат нужда – от паркоместа до търговски обекти и услуги, както и места в детските градини.

Грамотата „Най-добър квартал на Варна“ беше връчена на кмета на район „Владислав Варненчик“ Николай Костадинов от мениджъра „Недвижими имоти“ в „Явлена – Варна“ Владислав Манов.

„ С тази анкета доказваме, че бизнесът с недвижими имоти има много по-сериозна мисия и тя е да бъде лакмус не само за мнението на хората, но и за развитието на бизнеса, а също и за качествата на една районна администрация, например. Цените на имотите са пряко свързани със средата на живот и с начина, по който хората оценяват перспективата да прекарат живота си в даден квартал. Много сме горди, че чрез тази анкета успяваме да обърнем внимание на позитивните страни на нашия град и да ангажираме хората в това да вземат отношение по тези въпроси“ – сподели Манов за инициативата.

„ Благодарим за признанието, което идва от бизнеса. Ние гледаме на работата си с отговорност и не търсим награди за това, но все пак винаги е приятно да получиш подобно признание – особено когато идва от гражданите. Нашият административен район вече наброява близо 50 000 души и смятаме, че занапред ще бъдем все по-предпочитани от младите семейства заради всички удобства на квартала.“ – коментира Николай Костадинов при приемане на грамотата.

Кампанията ще бъде подновена отново през 2026 г. и тогава ще стане ясно кой ще е новият квартал фаворит на варненци.

Агенция за недвижими имоти „Явлена“ е една от водещите компании на българския пазар с дългогодишна история и национално покритие. Компанията е сертифицирана по международния стандарт EN ISO 9001 и е активен член на Националното сдружение недвижими имоти и UN Global Compact Bulgaria.

Престижът на „Явлена“ е признат с редица отличия през годините, сред които: Business Superbrands (2007–2008 и 2021–2022), наградата „Агенция за недвижими имоти на годината“ на Imoti.net, отличието „Брокер на годината“ (2007), както и номинации за „Мениджър на годината“ и „Мистър Икономика“. Компанията е отличена и с приза „Топ 10 – Бизнес личност на годината“ (2010), както и с награда на НСНИ за „съществен принос в развитието на сдружението“.

