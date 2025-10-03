Владо Карамазов: Официално казвам Сбогом

Кадър БТВ

Водещият на "Трейтърс: Игра на предатели" Владо Карамазов каза "Сбогом".

За щастие не на зрителите, а на своя запазена марка.

Казвам официално сбогом на мустака. Няма да ми липсва. И тъй като не мисля да го пускам отново, си спретнах фотосесия за да го увековечава в снимка.

С огромно удоволствие му тегля дузпата.

За мустаците е изписано доста. За едни са символ на благородство, мъдрост, власт, бунтарство. За други са символ на мъжественост и сексуално привличане.

Но когато един мъж не се чувства добре с тях и не харесва това, което вижда в огледалото е нормално да ги махне, независимо от това дали другите го харесват с тях.

Иначе и друг път си бил с мустаци. Може да се наложи и в бъдеще, пише човек в коментарите.

Сетих се за две неща във връзка с мустака на мъжа, една шега и една истина:

Казват, че мустакът е като кучето - иска грижа, но пази господаря си.

Има доста поговорки от Балканите, свързани с мустака, а в Турция и в арабските страни казват: "Заклевам се в мустака си" - което е символ на чест и достойнство.

А аз, като си пусна мустак изглеждам сякаш, току що съм глътнал врабче, коментира друг.

Правилно! Мустакът слага 3-4 години отгоре, макар че Ви стои добре!

