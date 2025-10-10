Владо Карамазов замина от България и грейна от щастие

Кадър Фб

"Мечтите се сбъдват!!!!", това пише Владо Карамазов.

Той е в Лондон.

Причината е огромен негов пробив с фотографията и проекта му със снимки от затвора в Белене.

"Не мога да повярвам, че това се случва", заявява той.

Едни от най-влиятелните хора във фотографията са решили да застанат зад проекта му.

"През годината през тях минават много проекти от цял свят. Те избират 2. Невероятно е, че избраха моя проект. Това, че продуцират проекта, значи че ще го легитимират и разпространят в целия свят", казва той.

Нивото на работа тук е различно и зверски интересно, посочва Карамазов.

Засега той запазва в тайна, кои са продуцентите.

