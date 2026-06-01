Владо Николов: Майчинството може да се намали, ако има достатъчно ясли
Наша волейболна легенда вече блести като депутат.
Случаят е много сериозен и дълбок и се надявам МВР да стигне до дъното на строежа на "Баба Алино". Това заяви пред БТВ Владо Николов, депутат от "Прогресивна България".
"От една страна комплекса вече е построен и дори да се разрушат ще останат щетите за природата, най-логичното е да се намери виновника за това селище, който компесаторно да засади друга територия."
"Този дефицит от 3.5% е притеснителен, но много по притеснително, че за 2025 г. от банките е взех потенциално заработен данък за 2026 г. или 500 млн. - т.е реалният дефицит е много по-голям защото реално сме взели заем от банките", допълни той.
Няма риск от глоби и санкции от ЕК заради свръхдефицита ни, коментира Николов.
"Населението на Бългрия е спаднало с 10%, а администрацията се е увеличила с 10%. А не получаваме по-добра услуга, всички се редим на гишета. Дигитализацията е решението - намалява разходи, чакане, неудовлетворението на хората."
И разкри по темата за цените, че в България е станало по-скъпо от Гърция, Южна Италия и други европейски страни.
Николов разкри, че може да се намали майчинството (което към момента е 2 години) в България, но след като има достатъчно ясли. Според него много майки искат да работят още след първата година, но няма места в градините, пише novini.bg.
