Владо Николов: Майчинството може да се намали, ако има достатъчно ясли

Кадър бТВ

Наша волейболна легенда вече блести като депутат.

Случаят е много сериозен и дълбок и се надявам МВР да стигне до дъното на строежа на "Баба Алино". Това заяви пред БТВ Владо Николов, депутат от "Прогресивна България".

"От една страна комплекса вече е построен и дори да се разрушат ще останат щетите за природата, най-логичното е да се намери виновника за това селище, който компесаторно да засади друга територия."

"Този дефицит от 3.5% е притеснителен, но много по притеснително, че за 2025 г. от банките е взех потенциално заработен данък за 2026 г. или 500 млн. - т.е реалният дефицит е много по-голям защото реално сме взели заем от банките", допълни той.

Няма риск от глоби и санкции от ЕК заради свръхдефицита ни, коментира Николов.

"Населението на Бългрия е спаднало с 10%, а администрацията се е увеличила с 10%. А не получаваме по-добра услуга, всички се редим на гишета. Дигитализацията е решението - намалява разходи, чакане, неудовлетворението на хората."

И разкри по темата за цените, че в България е станало по-скъпо от Гърция, Южна Италия и други европейски страни.

Николов разкри, че може да се намали майчинството (което към момента е 2 години) в България, но след като има достатъчно ясли. Според него много майки искат да работят още след първата година, но няма места в градините, пише novini.bg.

