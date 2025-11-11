Владо Николов: Острелват ни като зайци, да ги хванем в засада

Редактор: Недко Петров

Владо Николов се обърна на 180 градуса и смени стратегията си в „Трейтърс“. Докато управляваше мерцедеса по пътя за мисията, той помоли Ева Веселинова, Георги Коджабашев и Венци Венц да гласуват за него тази вечер на кръглата маса и да се прибере вкъщи.

Това шокира Ева, след като малко преди това Владо беше казал, че планът му е да изгонят първо Георги, въпреки че е праведен, а на следващата вечер преди финала предателите Мая и Бачорски.

Ева бе категорична, че не може да гласува за Владо и дори се разплака.

Разберете, че двама от нас няма да ни има утре и аз с радост ще съм един от тях. Така ние даваме пример, това е правилният пример. Във военното дело едни от най-грандиозните победи са спечелени в засада. В цялото предаване нас ни острелват като зайци, така че точният момент е утре, заяви по бТВ Владо.

А на опасенията на Ева, че по този начин ще излезе, че ги е страх, отговори по следния начин: Не се страхуваме, бе, Ева, изчакваме точния момент. Това не е страх.

Видимо изненадан от това, което е чул от Владо, Венци Венц пък добави: Това бе сценарий, който ме удари в емоциите, и въобще не го очаквах. Две мъжки сълзи тръгват от двата края на очите ми.

