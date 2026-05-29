Владо Николов: Разделихме се с партньора ми, а задлъжнялата фирма е за занзибарския му бизнес

Булфото

За първи път от много години в България има реална възможност да се извършват реформи заради мнозинството, което има в НС. И те няма да са популярни, каза в интервю пред БНР волейболната звезда Владимир Николов, депутат от "Прогресивна България".

"Населението на България за 10 години е намаляло с 10%, администрацията се е увеличила с 10%. Раздуването на администрацията е част от проблема.

Съкращенията в администрацията ще има само там, където е необходимо и където има незаети бройки. Практиката досега е била парите за незаетите щатове да се разпределят. Това не трябва да е така", каза Николов.

В "Радиоточка" той призна, че не му е скучно в НС и няма да е председател на Комисията за младежта и спорта, но ще бъде активен член.

Волейболистът коментира обвиненията, че е продал фирма със задължения към НАП на "сламено лице" във Великобритания:

"Благодаря за въпроса, защото, когато излезе тази фалшива новина, 3 телевизии ме интервюираха и нито една не излъчи това, което казах. Благодаря, че мога да говоря в "Хоризонт". В България, когато се прехвърлят дялове от фирми става пред нотариус и всеки нотариус е задължен да изисква документ за липса на данъчни задължения. Нито един нотариус няма да си рискува кариерата. Фирмата не е имала задължения към нито едно държавно учреждение."

И накратко разказа за взаимоотношенията с бившия си бизнес партньор, с когото си разделят бизнеса:

"Историята накратко е, че имах дългогодишен приятел и партньор и правихме бизнес в България и Занзибар, бяхме съдружници. Спряха да ни се получават нещата и решихме да разделим бизнеса, за мен българския, за него занзибарски. И фирма НЕС беше носител на правата за занзибарския бизнес. Не съм питал бившия си партньор, прекратихме отношенията с него."

Николов обеща да помага на министъра на спорта Енчо Керязов с идеи и реализацията им, които трябва да минат през НС:

"Надявам се щом спрем със спешните неща в НС, да си бутам нещата, които са ми важни и ги чувствам като сила. На първо място са нещата, заради които пловдивчани ме изпратиха в НС - околовръстното в Пловдив, довеждането на чиста питейна вода в Пловдив. И третият проблем, които искаме да реализираме е летището в Пловдив да стане модерно с регионални линии и до повече дестинации."

Депутатът от "Прогресивна България" каза, че след спешните закони, които трябва да се приемат, ще инициира среща с кмета на София за Витоша и възстановяването на лифта.

"Освен спорта ми е важен и демографският проблем, пред които сме изправени. С колеги ще подготвим законодателни промени за стимулиране на млади семейства да имат повече деца. И ще предвидим данъчни облекчения и стимули за българите, който искат да се върнат", заяви Владо Николов.

В "РадиоТочка" той коментира мощното навлизане на политиката в спорта и посочи, че 4 спортни федерации са купени от един политик. Николов съобщи, че се обмислят промени за срока при обжалване на легитимността на Общите събрания и има произнасяне до 30 - 40 дни, не да продължават с години, както е в момента.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!