Владо Николов: САЩ са 4-и в света, те са по-добри от нас, но това не се видя. С чехите не е така, ние сме по-добри

Бившият капитан на националния отбор по волейбол Владимир Николов сподели в ефира на Спортното шоу на Дарик мнението си след големия успех на България над САЩ, който класира отбора ни на полуфинал на Световното. Николов, чийто синове Алекс и Симеон, са част от тима, заяви, че е изключително щастлив, че момчетата успяха да се преборят.

"Изключително съм щастлив, че момчетата успяха да се преборят в тежък мач. Мач, в който играха срещу опитен съперник, практически американският тим е номер 4 в света. Тези прекрасни момчета успяха да надделеят и да покажат воля за победа и абсолютно заслужено спечелиха", започна Николов.

"Разбира се, че вярвах, аз ако не вярвах в тези момчета, къде сме тръгнали. Ако сам не си вярваш, как искаш другите да повярват в теб. Седем от тези момчета са левскари и няма как аз да не им вярвам. Че ще бъде трудно беше ясно още преди да започне мачът", добави той.

"Аз също вярвам, че нашият тим има повече майсторство от чехите, но не ми се иска момчетата да го чуват. Ако играем най-добрия си волейбол, ще спечелим със сигурност. Момчетата трябва да покажат това, което демонстрират в целия турнир", каза още бившият волейболист.

"За Бленджини ще кажа само, че този човек е втори на Олимпиада. Такива резултати се постигат с много майсторство, умения и работа. Бих искал да поздравя всички членове на УС на федерацията, които със своя глас дадоха възможност на този прекрасен специалист да работи с нашите деца", добави Николов.

"България от 20 години не е играла финална четворка във волейбола при мъже или жени и от 30 години в друг колективен спорт. Толкова е голям този резултат", категоричен бе той.

"Аз го казах за момчетата от Левски дотолкова, че е естествено, че им вярвам, защото сме ги отгледали тези деца. Когато говорим за национален отбор, аз смятам, че Любо Ганев и УС на федерацията заслужават адмирации. Освен талантливите деца имаме и от най-добрите специалисти. Имаме и едни от най-добрите условия за подготовка. Любо Ганев и федерацията създадоха достатъчно предпоставки за това, което се случи днес", сподели още Николов.

"Победата срещу САЩ беше въпрос дори и на малко спортно щастие, каквото имахме на два пъти в петия гейм. Те са четвърти в света, т.е са по-добри от нас. Щастлив съм, че момчетата направиха така, че това да не се вижда. Доколкото с Чехия не е така. Не казвам, че ще ги победим, а че сме по-добри", категоричен бе бившият национал.

"Аз смятам, че е очевидно, че отбор има. Тук заслугата е колкото на треньора толкова и на състезателите. Треньорът събира играчите, учи ги, тренира ги, но е факт, че и самите състезатели подлежат на обучение", завърши Николов.

