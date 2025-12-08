Владо Николов: Спекулация

Кадър БТВ

Легендата на българския волейбол Владо Николов коментираха слуховете за бъдещето на своите синове Александър и Симеон. По-рано през деня полският волейболен блогър Якуб Белчажак написа в своя профил в една от социалните мрежи, че италианският Лубе Чивитанова ще събере двамата братя, които са звезди на националния ни тим, през новия сезон. Николов-старши направи лаконично изказване по темата. Той определи появилата се информация като спекулация, пише Актуално.

"Всякаква друга информация е спекулация”

“Алекс има железен договор с Лубе. Мони има контракт с Локомотив. Всякаква друга информация е спекулация”, заяви волейболната легенда Владо Николов специално за Sportal.bg. Както е известно, в момента Алекс Николов е част от състава на носителя на Купата на Италия. Брат му Симеон пък е част от руския Локомотив Новосибирск, където играе под ръководството на бившия национал на България Пламен Константинов.

За да се случи братя Николови да играят заедно, то от Лубе Чивитанова трябва да привлекат Симеон Николов в редиците си. 19-годишният разпределител, който е един от основните състезатели на Локомотив Новосибирск, има договор с руския клуб за 1 плюс 2 години. Все още не е ясно как точно италианския тим би могъл да го вземе в редиците си

