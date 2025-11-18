Владо Николов грейна от щастие

Кадър БТВ

Няма по-велико нещо от прошката, убедена е манекенката Глория Петкова. Интуитивната красавица от „Traitors: Игра на предатели" най-после прости на колегата си праведник Владо Николов, който й нанесе тежък удар в предаването, пише България Днес.

Драматичният развой се случи в предния епизод на риалитито - само на крачка от големия финал. Тогава волейболистът издаде на всеослушание предположенията на Гло, че предателите са Мая и Даниел. Това до болка разгневи моделката, която скочи с остри критики към национала и дори го упрекна, че не е постъпил мъжки.

Въпреки суровия скандал двамата вече са в добри отношения и дори празнуват заедно на шумното трейтърс парти в механата на Бачорски. „Обичайте се, хора", пише Глория под тяхна обща снимка. Каква идилия!

