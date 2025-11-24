Владо Николов и "Високо": Историята за пътя към върха

Кадър България он ер

Пълна зала, много емоции и среща с един от най-големите в българския волейбол. Владимир Николов представи автобиографичната си книга "Високо" пред стотици фенове в Бургас.

Волейболната легенда разказа за пътищата към върха и уроците, които иска да остави след себе си.

"Да не се отказват е първото, което идва на ум, защото няма успешен човек, който някога да се е отказал", коментира Николов, цитиран от България он ер.

По време на срещата Николoв коментира последните успехи на националния отбор, като подчерта, че освен труд понякога е нужен и шанс.

"Оттук нататък бих казал на състезателите, че трябва да тренират още повече, за да могат да елиминират късмета", посочи той.

Легендарният капитан очерта и следващите важни стъпки за българския тим.

Лигата на нациите и европейското първенство догодина, което страната ни ще приеме.

