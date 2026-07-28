Владо Загатото е бил бизнесмен за пример - огромни обороти с чисти пари, над 100 служители с високи заплати, никакви задължения

Кадър Загато България

Тялото на бизнесмена Владимир Янков беше открито в понеделник от пожарникари след сигнал за пожар в къщата му в Банкя, праде 24 часа

Фирмите, в които Янков е собственик или съдружник, осигуряват работа на над 100 души. В най-голямата от тях – „Загато“ ООД, миналата година са били наети 67 служители, показва последният финансов отчет на дружеството.

Според отчетите на дружеството оборотите му са нараствали, като в някои години са достигали над 100 млн. лева. За 2025 г. приходите на фирмата са били 44,7 млн. лв., а нетната печалба е 2,8 млн. лв., тъй като оперативните разходи са възлизали на 42 млн. лв.

Данните показват още, че компанията няма банкови задължения. Фирми, свързани с Владимир Янков, не са участвали в обществени поръчки поне след 2020 г.

Още в https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23297146

Редактор "Екип на Петел",

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