Владо Зомбори и Виктор вдигнаха България на крака в "Пееш или Лъжеш"

И това наистина са двама победители - Владо и Виктор!

Видяхме поредния страхотен дует на сцената на "Пееш Или Лъжеш" и още един огромен талант, на който се наслади цяла България .

Любимият Владимир Зомбори се впусна в музикалното предизвикалство, пише България днес.

А до него застана дамата на сърцето му - Весела Бабинова и дългогодишният му приятел и състудент - Велизар Величков - Визо!

Владо трябваше да преценява седем пъстри и различни участници и едно кученце. Някои от тях пеят, други въобще не.

