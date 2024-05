кадри: Нова тв

Владо Зомбори спечели "Капките"- 12-и сезон.

Той получи и голямата награда чисто нов автомобил .

"Не съм си представял такава енергия и любов от хората. Благодаря от сърце на всички!“ сподели победителят.

На второ място завърши Християна Лоизу.

Трети зрителите класираха Наско от Б.Т.Р.

Четвърти остана Иво Аръков.

Победителят не сдържа емоциите си и се разплака след финала, като почти не можа да кажа нищо за победата си.

Той заслужи първото място с изпълнение на Фреди Меркюри и "Show must go on".

Предаването завърши малко преди полунощ в пълната зала "Арена София".

