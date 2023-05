Владо е победител в "Капките" този сезон

кадри: Нова тв

Владо Михайлов е новият победител в "Като две капки вода".

Той спечели в битка с Керана.

Той стана фаворитът на публиката, която гласува за него с SMS-и, след блестящото му изпълнение с неповторимия глас на Васил Найденов - "Болката отляво". Владо си тръгна с лек автомобил като награда от шоуто.



Зрителите на предаването станаха свидетели за зашеметяващ и грандиозен финал на участниците. Финалистите Тома, Керана, Владо и Дара изпълниха едни от най-любимите песни за всички времена.



Рoкерът Тoма, който остана на 3 място, изпълни "Here I go again" на Whitesnake. Дара остана на 4 място и докосна сърцата с песента на Паша Христова "Остани", а Керана, която остана втора, бе бляскава в изпълнението на Никол Шерцингер с "Memory" от мюзикъла "Котките".





На финала имаше и емоционално сдобряване - баджанаците Веселин Маринов и Раков, които станаха приятели, предава plovdiv24.bg.



Шоуто бе зрелищно, изпълнено с изненади и хубави емоции, а останалите участници също излязоха на сцената, за да имитират свои любими изпълнители:



Христо Гърбов с “Tequila"на “The Champs". Димо Алексиев, Ралица Паскалева и Христо Петков, заредиха зрителите с енергията на Графа, Михаела Филева и VenZy и “А дано, ама надали", Яна Маринова и Кали изпяха най-известната песен на Тату “Nas Ne Dogonyat".



Всички участници получиха специални възглавници от предаването с техните имена. За интересния подарък продуцентът Маги Халваджиян дори не подозираше и до последно се чудеше защо подаръкът е точно такъв. Димитър Раков му отговори шеговито: "Защото са евтини и защото три месеца хората не са спали, сега да положат глава".



В края на предаването Маги Халваджиян благодари на целия екип, който работи професионално, за да съществува това шоу вече 11 години, като специално внимание обърна на двамата водещи - Геро и Рачков, както и на журито и заяви, че е чест за него да работи с тях.



Рачков заплаши Маги, че ще отиде да подпише договор с bTV, но Халваджиян беше категоричен, че тая няма да стане.

