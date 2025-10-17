Влахович – Ярката светлина в този труден сезон за Юве

Душан Влахович отново доказа, че е сърцето на атаката на Ювентус - единственият нападател, който дава на торинци сигурност и резултатност в трудни моменти, когато очакванията към „бъдещите заместници“ Джонатан Дейвид и Лоис Опенда далеч не се оправдават, споделят от Juventus.bg .

Влахович завърши миналия сезон като топ голмайстора на Ювентус, въпреки колебанията в атаката и тактическия хаос, които преследваха отбора. Само до началото на октомври 2025 година сърбинът има 6 гола в 10 срещи, като прави разликата дори в мачове, когато влиза като резерва – нещо, което се случва твърде често под ръководството на Игор Тудор. Решенията на треньора да държи сърбина извън стартовите 11 са трудни за обяснение, особено когато именно Душан спасява точките с головете си.

Интересен факт е, че Влахович запазва постоянство и не спира да вкарва голове независимо от малкото си минути на терена и треньорските решения. Негови попадения и асистенции осигуряват на Ювентус ценни точки срещу опоненти като Парма, Дженоа и Борусия Дортмунд - доказателство за головия му нюх.

Лятното „подсилване“: Джонатан Дейвид

Канадецът Джонатан Дейвид бе привлечен с фанфари – головият хищник от Лил, който трябваше да замени Влахович. На хартия, статистиката му за Лил през миналия сезон е впечатляваща - 25 гола и 12 асистенции в 49 мача. В Ювентус обаче пристигането на Дейвид не донесе желаната експлозия: в първите 10 срещи от Серия А има само един гол и нито една асистенция. Липсват му острота, динамика и голов усет, нещо недопустимо за нападател от такъв мащаб. Дори се забелязват не малко нескопосани отигравания, които не са присъщи за професионален футболист.

Въпреки страхотния си международен рекорд с Канада (36 гола в 67 мача), Дейвид е доста надценен и твърде незабележим в Серия А и Шампионската Лига - липсват му атака в дълбочина, позициониране и енергия, с които Влахович превръща всяка ситуация в опасност за противника.

Лоис Опенда: Загубен в превода

Опенда, някогашният ас от Ланс и РБ Лайпциг, бе другата голяма надежда за Ювентус. Белгиецът бе отличен в Бундеслигата, но моментално изпадна в сянка след трансфера в Италия - нито гол в първите 8 мача, нито асистенция, никакво влияние върху атаката на тима. Дори по статистика головете му в Германия (8 гола в 24 мача миналия сезон) не отговарят на цената, която Юве плати – той просто не оправдава статуса си на бъдеща звезда.

Трудно може да се намери логика защо Тудор предпочита именно Дейвид и Опенда пред доказания голмайстор Влахович. Вярно е, че договорът му изтича през лятото, но заплатата му тече и е безумие да не го използват. Италианската преса и феновете са единодушни в желанието си сърбинът да бъде главното действащо лице в атаката на бианконерите.

Тудор и спорните треньорски решения

Тудор залага на ротации и експерименти в атака, оставяйки Влахович често на резервната скамейка, което е неадекватно, както според статистиката, така и според здравия футболен разум. Когато сърбинът е на терена, Юве изглежда различно - по-опасен, по-продуктивен и с по-голямо самочувствие. Оставянето му извън стартовите 11 е грешка, която отбора плаща с липсващи точки - нещо, което е видно и по резултатите през сезона.

Какво Следва за Ювентус?

На фона на кризата в атака и неработещите трансферни решения, Влахович продължава да бъде олицетворението на класата и стабилността в Юве. Вместо да се подценява и маргинализира, отборът трябва да се гради около него - доказан голмайстор, лидер и професионалист.

Не трябва да бъде обвиняван от феновете, че не пожела да си намали заплатата, при положение че има действащ договор. Като се замислите кой нормален човек би се съгласил да си намали заплатата на вече подписан договор? И то след като отборът е изпълнил целта си през миналия сезон, а именно класиране в местата, даващи право за участие в Шампионската Лига.

Неадекватното ръководство по подобен сценарии освободи Дибала преди години, за без пари, защото не спазиха обещанието си за нов договор и очакваха аржентинецът да си намали заплатата, въпреки тяхната устна уговорка. Явно не са си взели поука и отново допускат същата грешка. Въпросът е до кога отборът и феновете ще страдат за сметка на безхаберните решения на шепа хора, които явно не разбират от футбол?

Звездата на торинци не само бележи голове, докато неговите бъдещи заместници са под всякаква критика, но и даде ясно послание: без него Ювентус губи идентичност. Настъпил е моментът за промяна - Влахович трябва да бъде безспорният избор пред Дейвид и Опенда, без експерименти, които носят само разочарование и критики от фенове и експерти.



*публикация

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!