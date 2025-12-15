Влак блъсна и уби мъж край жп гарата в Плевен

Булфото

Влак блъсна и уби 75-годишен мъж в района на жп гарата в Плевен, съобщиха от полицията.

Той е починал, след като е бил блъснат от влакова композиция по направление София-Русе.

Инцидентът е станал на 13 декември, като мъжът е пресичал жп линията.

Тялото му е откарано за аутопсия. Алкотестът на водача на подвижния железопътен състав - 55-годишен, e отрицателeн.

Движението на влакове в участъка е било временно затруднено. По случая е започнало разследване и материалите са докладвани в прокуратурата, предаде "Дарик".

